mi potreste tradurre questo paragrafo in inglese alternando il past continuous e il past simple?

Per molto tempo alle donne è stato impedito di coltivare qualsiasi talento, sia per motivi legati a una società troppo maschilista e patriarcale e sia per pregiudizi di altro genere. Se da una parte, infatti, alcune autrici sono state costrette a farsi valere usando degli pseudonimi maschili, dall’altro lato è capitato pure che la scelta fosse quella di rimanere nell’anonimato. In entrambi i casi, mascherare la propria origine rappresentava un tentativo di difesa nei confronti di un’epoca che rifiutava le donne in quanto esseri pensanti, una sfida verso quei poteri forti che imponevano sempre più certi canoni di genere.Ho scelto di parlare di alcune scrittrici che hanno composto i loro capolavori in anonimato.Le sorelle Brontë avevano un’intelligenza piuttosto precoce e trascorrevano il tempo studiando, leggendo, dipingendo e facendo lunghe passeggiate per la desolata e selvaggia brughiera dello Yorkshire; avevano uno spirito molto indipendente, non sentivano il bisogno di stringere amicizia con gli altri, né amavano le costrizioni e le restrizioni di alcun genere.Currer Bell, Ellis Bell e Acton Bell sono i nomi maschili scelti rispettivamente da Charlotte, Emily e Anne Brontë, utilizzati soprattutto per sfuggire ai pregiudizi e ai mores dell’epoca ottocentesca. Con questi pseudonimi scrissero Jane Eyre, Cime tempestose e La signora di Wildfell Hall, dei romanzi che ebbero un grande successo di critica per i loro temi e il loro linguaggio e che ancora oggi rappresentano dei capisaldi della letteratura classica. Paradossalmente, il fratello minore Branwell Brontë fu proprio colui che meno riuscì a godere del successo del suo status maschile: adombrato dal successo delle sorelle, infatti, visse una carriera culturale mediocre e ai margini, quasi in competizione con il mito femminile che Charlotte, Emily e Anne si erano costruite.Io penso che al tempo d’oggi sia assurdo vietare ad una donna di esprimersi attraverso la scrittura.