Per parlare di azioni ormai concluse e ovviamente che si sono realizzate nel passato. IL fatto che si siano svolte poco tempo fa o molto tempo prima è irrilevante, per cui in italiano il simple past può corrispondere al passato prossimo o al passato remoto (a volte anche all’ imperfetto Esempi• Cristoforo Colombo discovered America in 1492.• My mother died last year.• I lived in France in 1980.• We crossed the Channel yesterday.Il simple past è sempre associato a un determinato tipo di espressioni temporali. E questo è un dettaglio che ci fa capire quando deve essere usato. Tali espressioni temporali possono indicare frequenza, un momento preciso o un momento non ben precisato1. frequenza: often, sometimes, alwaysI sometimes walked home at lunchtime.I often brought my lunch to school2. un momento preciso: last week, when I was a child, yesterday, six weeks agoWe saw a good film last week.Yesterday, I arrived in London.She finished her work atseven o'clockI went to the theatre last night3. un momento non preciso: the other day, ages ago, a long time agoPeople lived in caves a long time ago.She played the piano when she was a child.Nota: la parola ago è un termine utile per esprimere il simple past. Si colloca dopo il periodo di tempo: a week ago, three years ago, a minute ago.RIFLESSIONE. Non possiamo tradurre con un Simple past perché non viene espresso il momento in cui l’azione di vedere il film si è verificata. Per cui dobbiamo tradurre con I have seen this film. Nemmeno in questo caso utilizzeremo un Simple past perché l’azione di vedere il film è terminata, ma non il tempo perché dal punto di vista temporale , la settimana non è ancora finita. Per questo motivo tradurremo I have seen the film this week= I saw this film last week. Adopero il Simple Past perché l’azione è finita e anche lo spazio temporale (la settimana scorsa è ormai completamente trascorsa)