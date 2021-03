Feedback su una traduzione

Buongiorno a tutti sto iniziando le mie prime esperienze da traduttore e mi capita un nuovo cliente che non avevo mai approcciato prima.Spero di non fare una domanda stupida, ma avrei bisogno di un consiglio.Ho tradotto un post che racconta la nascita ed evoluzione del videopoker dagli inizi fino ai giorni nostri. Come potrete immaginare il testo è pieno di forestierismi che ho preferito in generale lasciare intradotti, dato che ho riscontrato che nella maggior parte dei casi fanno tutti così in italiano . Il mio dubbio riguarda la parola "Skill Draw" verso l'inizio dell'articolo, nel paragrafo intitolato "nascita delle apparecchiature da video poker".Si tratta del nome proprio con cui venivano chiamati i primissimi dispositivi. Ho quindi optato per lasciare intradotto, anche seguendo quello che si dice in questa guida Il post in questione è questo , trovate il testo originale inglese semplicemente impostando la lingua del sito in inglese:La scelta di lasciare intradotto è quindi corretta secondo voi?