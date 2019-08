Ciao a tutti! Ho trovato questa domanda in italiano "La macchina grande è vecchia, vero?". L'ho tradotto "Is old, the big car, right?". Invece ho trovato questa traduzione sul libro "The big car is old, isn't it?" Capisco che non cè un solo modo di formularla ma mi viene il dubbio su come l'abbia fatta io, è ugualmente corretta? Grazie a chi mi risponderà