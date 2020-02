Dubbio sull'utilizzo di "to" e "that"

Qualcuno può aiutarmi a capire come costruire al meglio questa frase e spiegarmi il corretto utilizzo di "to" e "that" in generale?



(...)This doesn't mean [that] the thing you should do is [to] get [o, in alternativa,getting??] rid of your colleagues.



Ogni volta che scrivo in inglese ho questi dubbi esistenziali:

1) quel "that" tra parentesi quadre va messo o no?

2) e quel "to"?

3) sarebbe più corretto dire "the thing you should do is getting rid of your colleagues"??



Qualcuno potrebbe spiegarmi come ci si comporta con queste forme? Grazieee