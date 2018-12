Buonasera a tutta la community di skuola.net

Sono uno studente di lingue e culture straniere e sto approcciando per la prima volta il mondo della traduzione di un testo più o meno specialistico.

Sto traducendo il blog di un amico per esercitarmi e volevo chiedere un consiglio. L'articolo in questione è un excursus molto interessante riguardo la storia delle slot machines, a partire da come e da chi sono state inventate fino all'esplosione e alla diffusione che hanno al giorno d'oggi.

Va da se che il testo da tradurre sia stracolmo di nomi propri usati appunto per chiamare le diverse macchine, come 'Skill Draw', 'Poker Matic' o 'Liberty Bell'. Il mio dubbio proprio lì, dato che non so se sia opportuno tradurli o meno. Ho visto che nella maggior parte dei siti essi non vengono tradotti, come ad esempio qui, qui e qui; ma invece ad esempio a lezione ci è stato detto che se possibile e nei limiti della decenza è sempre meglio tradurre.

Non so quindi come comportarmi. Voi come fareste?

Grazie mille in anticipo