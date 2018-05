Correzione traduzione (252516)

Ciao a tutti. Avrei bisogno di una mano. Devo tradurre questo testo di pubmed in italiano. Ho fatto la traduzione ma non riesco a trovare un senso logico. Alcune cose non mi convincono. Vorrei perfezionarla.

ecco qui il testo + la traduzione :

Abstract

BACKGROUND:

The few studies that have assessed oral health in professional/elite football suggest poor oral health with minimal data on impact on performance. The aim of this research was to determine oral health in a representative sample of professional footballers in the UK and investigate possible determinants of oral health and self-reported impact on well-being, training and performance.

METHODS:

Clinical oral health examination of senior squad players using standard methods and outcomes carried out at club training facilities. Questionnaire data were also collected. 8 teams were included, 5 Premier League, 2 Championship and 1 League One.

RESULTS:

6 dentists examined 187 players who represented >90% of each senior squad. Oral health was poor: 37% players had active dental caries, 53% dental erosion and 5% moderate-severe irreversible periodontal disease. 45% were bothered by their oral health, 20% reported an impact on their quality of life and 7% on training or performance. Despite attendance for dental check-ups, oral health deteriorated with age.

CONCLUSIONS:

This is the first large, representative sample study in professional football. Oral health of professional footballers is poor, and this impacts on well-being and performance. Successful strategies to promote oral health within professional football are urgently needed, and research should investigate models based on best evidence for behaviour change and implementation science. Furthermore, this study provides strong evidence to support oral health screening within professional football.



TRANSLATE

I pochi studi che hanno valutato la salute orale nei calciatori professionisti, riportano una scarsa igiene orale con dati minimi sull’impatto delle prestazioni. Lo scopo di questa ricerca era quello di valutare la salute orale in un campione rappresentativo di calciatori professionisti nel Regno Unito e di investigare i possibili determinanti della salute orale e l’impatto dichiarato sul benessere, sull’allenamento e sulla prestazione.

METODI

L’esame clinico della salute orale dei giocatori delle squadre superiori usando metodi e risultati standard effettuati su strutture di allenamento delle squadre. Sono stati raccolti dati di questionari, 8 squadre incluse, 5 di Premier League, 2 di Campionato e 1 di League one.

RISULTATI

6 dentisti esaminati, 187 giocatori che rappresentavano meno del 90% delle altre squadre superiori. La salute orale era scarsa: 37% dei giocatori aveva carie dentali attive, 53% erosioni dentali e il 5% malattie parodontali irreversibili moderatamente gravi. Il 45% era disinteressato dalla loro salute orale, il 20% ha riportato un impatto sulla loro qualità di vita e il 7% sull’allenamento o sulle prestazioni. Nonostante la frequenza dei controlli dentistici, la salute orale si deteriora con l'età.

CONCLUSIONI

Questo è il primo studio di esempio più grande e rappresentativo nel calcio professionistico. Nei calciatori la salute orale è scarsa, e questo danneggia sul benessere e sulla prestazione. Le strategie di successo per promuovere la salute orale nel calcio professionistico sono urgentemente necessarie, e le ricerche dovrebbero indagare su modelli basati sulle migliori dimostrazioni per un cambiamento comportamentale e scienza di implementazione. Inoltre, questo studio fornisce una prova schiacciante per supportare il controllo della salute orale nel calcio professionistico.

Grazie