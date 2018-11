Ciao a tutti!!! Vi scrivo perchè sto dialogando da poco con uno studente americano e vorrei avere la conferma sulla traduzione di una frase (che però mi convince poco)... vorrei evitare figuracce!!! La frase in questione è: "stai pensando che sono io il pilota?"... io la tradurrei con "are you thinking that it's me the pilot?" Provando a tradurla con google translate sembrerebbe giusta, ma è anche vero che ci si può fidare solo fino a un certo punto... So che ci sono modi più semplici per tradurla ma ho usato volutamente il "it's me" per aumentare l'importanza di quel "IO"... Sapete dirmi se è corretta? Grazie infinite a tutti!!!