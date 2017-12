come si forma il congiuntivo in inglese?

In italiano abbiamo 4 modi per esprimerlo, quindi frasi come queste:

1. Credo che tu SIA stanco (congiuntivo presente)

2. credo che SIA ANDATO a lavoro(congiuntivo passato)

3. Se FOSSI in te non farei questa cosa (congiuntivo imperefetto)- anche se questa frase penso si formi in inglese con il periodo ipotetico?!

4. Se tu FOSSI ANDATO a scuola, l'avresti incontrata - qui credo valga lo stesso discorso della terza frase, periodo ipotetico

qual è l'equivalente in italiano? esiste una regola generale?