Ragazzi buongiorno, devo descrivere l azienda dove ho fatto il progetto di alternanza scuola lavoro in 10 righe includendo un commento personale ma nn so da dove cominciare per descriverla.

Potete farmi un fax simile da seguire?ho collaborato in un'azienda che si occupava di produzione e trasformazione nella quale c erano anche degli animali da accudire, pulire ecc

Grazie mille