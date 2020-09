Bisogna tradurre i forestierismi?

Ciao a tutti,sono un traduttore freelance novellino e da freelance sto iniziando a fare i primi lavori. Sto traducendo la sezione blog di un amico e ho un dubbio riguardo la traduzione dei termini specifici in inglese.L’articolo che mi ha fatto venire il dubbio tocca tematiche come probabilità applicata all’ambito dei giochi.Essendo un ambito non nativamente italiano , il testo è pieno di termini in inglese che devo decidere se lasciare non tradotti, oppure se cercare di trovare un termine italiano che possa rendere bene il significato.Mi riferisco a casi come “ payout ratio ”.Come è più corretto fare secondo voi? Se bisogna tradurre quale potrebbe essere un modo corretto di tradurre, o dove potrei informarmi a modo sulla materia?Grazie in anticipo per le risposte.