Aiuto esercizio inglese urgente help per favore aiuto e per domank grazie aiuto

Ciao,

ecco le soluzioni per il primo esercizio:

1) a

2) b

3) b

4) c

5) c

6) a

7) b

8 ) c

9) b

10) b

Prova adesso a fare tu gli altri esercizi basandoti sul primo: basta sapere che il present perfect si forma facendo verbo ausiliare avere (have) + participio passato mentre il present perfect continuous si forma facendo verbo ausiliare avere (have) + participio passato del verbo essere (been) + verbo in -ing.

For indica la durata di qualcosa (per quanto tempo) e since significa "a partire da".

Spero di essere stato di aiuto