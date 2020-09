ritorno allo studio, domande riguardo a cosa fare.

Salve a tutti, vorrei cominciare questa domanda precisando che ho frequentato le superiori fino al secondo anno qui a milano, e ora che voglio ricominciare a 21 anni non ho idea di dove andare o cosa cercare, cioè se dovrei cercare scuole serali o scuole online e se si ne conoscete qualcuna buona? (Ps frequentavo e vorrei frequentare corsi di informatica e telecomunicazioni ). grazie a tutti in anticipo per le rispose.