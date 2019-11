Ciao a tutti, vorrei un consiglio da qualcuno di voi. Quest'anno ho l' esame di stato e vorrei portare un progetto carino che stupisca la commissione ma che allo stesso tempo non sia uno di quei progetti che con un settimana si fanno. All'interno vorrei che ci fosse un po di tutto quello che ho fatto in questi 3 anni, in informatica ho studiato C, Python e quest'anno farò SQL, inoltre conosco Java e C++ fatti da autodidatta. Per quanto riguarda sistemi ho fatto le solite cose, i socket, la pila ISO-OSI, architettura client-server e quest'anno forse un po di sicurezza e crittografia . A TPSIT abbiamo fatto anche qui i socket, quest'anno faremo i sistemi distribuiti, l'XML e il PHP. Ovviamente nel corso dei 3 anni ho visto anche l'HTML, i CSS e quest'anno forse JAVASCRIPT. Mi piacerebbe anche che nel mio progetto fosse presente anche Arduino, anche se con questo sono ancora alle prime armi. Avete qualche idea? Grazie