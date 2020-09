Sul quaderno realizza una tabella, come da esempio (20200922_145309.jpg), in cui inserire il disegno proporzionato di ciascun tan (non ripetere i pezzi uguali) le misure dei lati dei singoli pezzi e le misure degli angoli. Fotografa e allega.1) Se prendiamo come unità di misura il lato del tan quadrato, quali sono le dimensioni dei lati degli altri tan?3) Qual è l'ampiezza degli angoli dei sette tan?Facoltativo (rispondi sul quaderno): 5) A quale frazione della superficie del quadrato complessivo corrisponde l'area di ciascuno dei sette tan? https://youtu.be/BdIJEZftERs : video.