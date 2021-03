Ho bisogno di aiuto con un esercizio d'informatica

Un programma che accolga in input un array di numeri con la virgola (tipo "double"di dimensione scelta dall'utente verificando che sia almeno di dimensione pari a 12. Il programma passi questo array ad una funzione che restituisca al main la somma di tutti gli elementi dell'array con indice pari.Suggerimento: per verificare se un numero è pari si può usare l'operatore "modulo", rappresentato il C e C++ dal simbolo di percentuale (%) e che restituisce il resto della divisione fra due numeri.