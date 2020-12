[HELP] Progettare un Algoritmo in C++ e Flowchart

Progettare un algoritmo che risolve il seguente problema. Si desidera calcolare la somma delle radici quadrate di N valori numerici inseriti dall’utente. Il valore di N deve essere richiesto

all’utente. L’algoritmo deve stampare la somma calcolata.

L’algoritmo deve terminare con un messaggio di errore quando viene inserito un numero che non permette di effettuare il calcolo (nel dominio dei numeri reali).

Attenzione l'algoritmo termina se non è possibile calcolare al radice o se ho inserito N valori



Ho bisogno diper quanto riguarda la progettazione di un algoritmo in C++ e tramite il flowchart.Non riesco ad andare avanti dopo la dichiarazione delle variabili.Spero possiate aiutarmi. Grazie in anticipo <3