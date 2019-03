#include <iostream.h>

int main ()

{

float spesa,sconto;

cout<< "La spesa effettuata e' di euro?: ";

cin>> spesa;

if (spesa<=50)

sconto=spesa-spesa*10/100;

else

if (spesa>=51 && spesa<=100)

sconto=spesa-spesa*20/100;

else

sconto=spesa-spesa*30/100;

cout<< "La spesa scontata e' di euro: "<<sconto<<endl;

return 0;

}



Potreste riscriverlo, grazie.