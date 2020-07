Non intendo offendere nessuno. Quando uso il termine "computer geek", mi riferisco a qualcuno che è profondamente appassionato di computer, tecnologie, ecc. Che potrebbe essere o non essere al di fuori della portata della loro carriera.



Per un certo contesto, sono cresciuto con poca esperienza / contatto con la tecnologia / i computer e ho trascorso i miei primi anni in Uni a studiare pre-med. Di recente ho fatto il passaggio all'informatica e più imparo nelle mie lezioni, più mi rendo conto che il campo tecnologico in realtà è e con quello, più mi rendo conto che non mi verrà insegnato in classe. Voglio essere più investito sul campo (per il bene della mia carriera, ma anche solo perché mi aiuta a vedere il quadro più ampio) ma non sono sicuro di come.



Tutte le risorse specifiche che le persone possono guidarmi verso ciò appartengono alla parte del campo che non è direttamente correlata alla classe / alla teoria.