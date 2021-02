Nonostante abbia preso informazioni, non sono stati molto chiari. Vorrei fare un corso di icdl on line.C'è un corso che si chiama ICDL FULL STANDARD, e un altro che si chiama Office expert.Gli esami per fare punteggio per il personale ATA dovrebbero svolgersi a parte con dei costi in più.Gli avevo chiesto se per entrambi i corsi, dovevo pagare solo una volta 30€ in più, o 30€ per ogni tipo di esame Mi hanno risposto questa cosa che mi ha confusa di più."Salve il Full Standard include il base, inizi da quello e poi eventualmente valuti l'Expert. I costi sono di 30 euro per ciascun esame, il full standard sono 7 e l'expert 3 esami, più la Skill Card da 100 euro."Scusate la mia ignoranza, ma che significa? In pratica quanto devo pagare?