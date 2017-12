Come funziona l'architettura di rete a livelli?

Ciao,

hai una tipologia di architettura di rete in particolare su cui hai dei dubbi? Perché le architetture di rete in genere, sia alle superiori ma a maggior ragione in università, vengono "spiegate" attraverso i vari livelli logico/fisici che le descrivono e di conseguenza con i relativi protocolli di comunicazione che le caratterizzano.

Nella maggior parte dei casi troverai esempi che descrivono le architetture di rete OSI, ISO/OSI, TCP, TCP/IP ed SMTP.

Per vedere più nel dettaglio come trova corrispondenza nella realtà quello che hai studiato, ti consiglio di utilizzare un packet tracer per "sniffare" il traffico di rete, ovvero (ad esempio) semplici esempi di richiesta di comunicazione tra il tuo pc e un sito qualsiasi.

In alternativa potresti trovare in rete delle dispense che riportano degli snippet di traffico sniffato e impaginato sotto forma di file di testo per rendere più comprensibile la il match tra la "teoria" e la realtà.

Spero di esserti stato di aiuto.