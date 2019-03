.come devo risolvere, non so dove mettere mani (259736)

Implementare in linguaggio C++ un algoritmo in grado di gestire, tramite un menu, la lista degli ordini di un ristorante utilizzando le funzioni descritte in elenco, commentandole in modo sintetico e chiaro nel codice. Elaborare il seguente menu:

0. FINE

1. Definire una funzione che permetta di inserire un ordine nella lista e che chieda di specificare, attraverso l’elemento Tipo, se si tratta di un piatto di mare o di terra. La struttura da implementare è una FIFO.

2. Definire una funzione iterativa/ricorsiva che partendo dalla lista principale permetta generare altre due liste distinte, una per i piatti di mare e una per i piatti di terra.

3. Definire una funzione iterativa/ricorsiva che elimini un ordine in posizione appropriata nella lista dei piatti di mare o di terra.

4. Definire una funzione ricorsiva che permetta di visualizzare la lista di tutti piatti di mare o di terra da preparare. Gli elementi della lista dovranno essere del tipo Ordine specificato di seguito:

struct Ordine

{ String Piatto;

String Tipo;

};