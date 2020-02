Si consideri la seguente definizione di un albero binario



typedef struct nodeS { int v;

struct nodeS * left, * right; } node;

typedef node * tree;

Definiamo come grado di una foglia la somma dei valori associati ai nodi sul percorso dalla radice al nodo foglia. Si scriva una funzione che prende in ingresso un albero binario e restituisce 1 se esistono almeno due foglie con uguale grado. Si consiglia l’uso di funzioni e strutture dati ausiliarie.



qualcuno saprebbe risolvere questo problema?