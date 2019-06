Ho bisogno di aiuto per un programma che sto scrivendo in Visual Basic. Ho creato una semplice calcolatrice con le classiche 4 operazioni e nient'altro. Durante l'inserimento dei numeri all'interno della TextBox il funzionamento dovrebbe essere come quello di una normale calcolatrice, cioè che man mano che addiziono o sottraggo dei numeri, questi comunque devono rimanere salvati in memoria. Alla fine quando clicco su = mi deve uscire il risultato, e tramite una label, visualizzare l'eventuale utile o perdita ottenuta ma non ho proprio idea di come fare :'(. Aiutatemi vi prego