Chiedo aiuto per realizzare un ipertesto che rappresenti una piccola vetrina virtuale.Questo quanto devo fare:Struttura generale delle pagine del sito.HOME PAGELa pagina principale deve contenere (almeno):• il nome della vetrina come intestazione• una lista degli oggetti/opere contenuti (almeno tre), per ogni oggetto/opera elencata, ci sarà un collegamento ad un’altra pagina.PAGINE DEGLI OGGETTI/OPEREOgni pagina contenente un oggetto/opera (accessibile tramite il link contenuto nella homepage) deve presentare (almeno):• il titolo dell’oggetto/opera come intestazione• l’autore dell’oggetto/opera• un breve testo descrittivo• l’immagine dell’oggetto/opera, cliccando sull’immagine deve aprirsi una nuova pagina contenente una scheda più dettagliata- un bottone che permetta di ritornare all’homepage.PAGINA DELL’AUTORE DEL SITO (cioè io)La pagina, contenente informazioni sull’autore (esperienze di studio, di lavoro, interessi ecc) deve essere raggiungibile dalla homepage e dalle altre pagine del sito. E’ una sorta di CV/Portfolio.Aspetti grafici del sitoUsate la vostra fantasia per rendere gradevole l’aspetto della vetrina virtuale, provate ad impostare nel body:• il colore dello sfondo,• un’immagine come sfondo,• il colore del testo• il colore dei link da visitare• il colore dei link visitati.In conclusione: 1. Almeno 9 pagine html (homepage, 3 per oggetti/opere, 3 per approfondimento oggetti/opere, 1 pagina dell’autore del sito; 2. La homepage dev’essere denominata index.htmlIo ho iniziato cosi' , ora pero' cliccando sui 3 link dei contenuti che ho creato non so bene come aprire le pagine in cui dovrei mettere il resto...Mi potete aiutare per favoere?Grazie.HTML:

ANIMALI PERICOLI NEL MONDO

ANIMALI VELENOSI NEL MONDO

Sul pianeta Terra esistono parecchie specie animali che possono essere letali per l'uomo.Nella classifica di queste creature, molte sono pericolosissime per via del loro veleno.Tieni presente che per questi animali iniettare veleno implica uno sforzo, un dispendio di energia che li porterà ad avere bisogno di tempo per recuperarsi totalmente, periodo in cui saranno più vulnerabili. Insomma, da ciò si può dedurre che seppure siano letali, questi animali non attaccano senza un motivo.L'effetto del veleno degli animali più velenosi in assoluto è capace di provocare gravi danni all'organismo degli esseri umani, tanto da portarli alla morte..

Taipan/H1>

prova di html

