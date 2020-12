Buonasera a tutti, chi mi aiuta a sviluppare il flowchart di questa traccia?

Visto che non lo capisco benissimo!



Ex8. Leggere una sequenza di N (letto in input) temperature (comprese tra -60 e 55 °C) e indicare la temperatura massima e la temperatura minima. Suggerimento: leggere una prima volta la temperatura e porre Tmax e Tmin uguali a tale temperatura.



Ex2. Leggere un numero N naturale non nullo e visualizzare tutti i numeri pari inferiori a tale numero dal più piccolo al più grande.



Grazie mille in anticipo!

Premio migliore risposta!!!