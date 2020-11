Vendo notebook Clevo N970TC 17.3" i5-9400 16GB GTX1660Ti 6GB GDDR6 perfetto !

Salve a tutti,vendo fantastico laptop Clevo modello N970TC da 17.3" (da me assemblato su un barebone preso dalla Germania ), perfettamente funzionante (10 mesi di vita, fornisco la fattura per la garanzia residua).Ecco le sue caratteristiche tecniche principali:1) CPU i5-9400 Esa-Core (6 Core - 6 thread) da 2.9GHz e boosting fino a 4.1GHz (CPU da desktop con TDP a 65W e sostituibile);2) 16GB di RAM DDR4 da 2666MHz in dual channel (2x8GB);3) SSD SATA-III M.2 (la mainboard ha 2 slot M.2) da 256GB + HDD da 500GB a 7200 giri/min;4) GPU Nvidia GTX 1660Ti 6GB GDDR6;5) WLAN Intel Wi-Fi 6 AX200 + Bluetooth 5.1;6) display FHD IPS da 17.3" (senza "bleeding"a 60Hz (overcloccato a 74Hz);7) tastiera retroilluminata RGB (a singola zona) con layout tedesco (QWERTZ);varie porte USB e 2 mini-DisplayPort (una pilotata dall'integrata Intel UHD e l'altra dalla Nvidia 1660Ti).Il sistema operativo (Win 10 Home) è aggiornato all'ultima build di Windows 10 2004 (attivato con firma digitale) e i driver Nvidia sono gli ultimi 457.30 (DCH), tutto perfettamente funzionante.La batteria ha un'autonomia di 3h circa su "bilanciato" (a seconda dell'uso e del piano energetico impostato).Prima della spedizione le ventoline verranno pulite perfettamente.Lo vendo a 800€ spedizione inclusa con corriere espresso (spedisco in tutta Italia).Pagamento anticipato tramite PayPal o PostePay.Chi desidera ulteriori informazioni, chieda pure, sono a completa disposizione.Buon acquisto a tutti !!!