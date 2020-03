Buongiorno a tutti ragazzi, apro per la prima volta una discussione per chiedere un consiglio a voi che sarete sicuramente più esperti di me.





Ho visto i banner dell'hosting IKOULA parecchie volte in questo periodo e mi chiedevo se voi lo conoscete già e se avete delle esperienze da condividere.





In effetti per adesso hanno un'offerta che non è per niente male, e vorrei testarlo. Ma serebbe fantastico se qualcuno di voi potesse dirmi come si è trovato se avete già avuto l'occasione di provare questo hosting.





Ecco le caratteristiche del server che per adesso danno in offerta al 50% per tutta la durata del servizio : Intel® Xeon® E3 1220v5, 1 CPU (4C/4T) @3 GHz, 16 GB DDR4, 1 TB SATA 3 o 240 GB SSD, GF GT 710 1 GB, Larghezza di banda 1 Gbps





Questo server al 50% verrebbe a costare 21 € al mese.... A me sembra un buon affare.... ma vorrei ascoltare i vostri consigli prima di acquistare.





Voi cosa ne pensate?





Grazie mille in anticipo