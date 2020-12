Ciao a tutti,

È già la seconda volta in 3 giorni che il mio computer portatile non riesce a caricarsi. Dopo alcune ricerche ho scoperto che basta semplicemente inserire qualche ago nel buchino dietro al dispositivo, il quale permette una specie di "calibrazione" della batteria e aspettar e minimo 5 minuti dopo aver fatto ciò. La prima volta ha funzionato, ma adesso mi sono ritrovato a rifarlo per la seconda volta, perciò penso ci sia qualche problema. Se siete esperti perfavore aiutatemi perchè se è almeno una cosa seria o anche normale contatterò subito l'assistenza.