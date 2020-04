come creare una pagina su internet

allora intanto procurati un web hosting ,decidi se usare un cms per il tuo sito ( joomla ,mybb ecc.. ) oppure usare un template ( grafica ) in html 5 ,css , ecc.. , poi decidi compra , crea , o trova free un template ( la grafica ) in base al cms e installa il template. se usi template x cms vai nel pannello del cms e installa da li il tema ( nella sezione thema ) oppure se usi un template in html 5 o altro tramite ftp carica il tutto nella cartella public html. poi x cambiare scritte o altro modifica in locale ( blocco note ,word pad ecc... ) il template e ricaricalo.

per web hosting a pagamento consiglio ovh.it , e per web hosting free Hostinger

mentre per il client FTP consiglio FileZilla oppure WinSCP

