Versione di Greco: Il sacrificio di Ifigenia II

Ragazzi scusate se non mi presento ma è una EMERGENZA! (Capitemi.. ^^)



La versione è in Greco e il titolo è "Il sacrificio di Ifigenia II" (la prima l'ho fatta io)

la versione si trova sul libro di Greco: "Greco nuova edizione" libro della Sansoni per la scuola.



la versione si trova a Pag 136 N 21,purtroppo non credo riuscirò a scrivervi la versione



la versione inizia così: O men Agamemnon.. (io ci ho provato ^^)



3 ore di tempo!



c'è qualcuno tra di voi che può salvarmi ?