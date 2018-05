Traduzione e analisi dei verbi della versione. Grazie mille a chi mi aiuterà❤️

Da quel momento in poi, proseguendo nella condotta reale della vita per dare prova a vicenda del loro valore, essi vennero a considerarsi reciprocamente con un affetto simile a quello di padre e figlio o di relazioni vicine.

Sopraggiunse un primo slancio e amore di virtù nel raggiungere (infinito sostantivato) una reputazione di temperanza ed eccellere (infinito sostantivato) a questo riguardo su tutti gli altri giovani della stessa età . Sebbene questo sia un premio molto grande e difficile da ottenere, in quel momento era facile perseguirlo a Roma a causa delle viziose tendenze della maggior parte dei giovani. Alcuni di loro si erano abbandonati agli amori con i ragazzi e gli altri alle cortigiane, e molti agli intrattenimenti musicali e ai banchetti, e alla stravaganza che comportavano, essendo stati rapidamente contagiati nel corso della guerra con Perseo dal lassismo greco in questi aspetti.