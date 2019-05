Potete correggere la traduzione

Ho provato a tradurla: me la potete correggere? Grazie.

Onde quindi argomentare in modo ancor più chiaro riguardo alle fonti di sostentamento dei cittadini, ora voglio dimostrare come le miniere di argento che vengono costruite potrebbero essere di grandissimo vantaggio per lo stato. Senza dubbio, infatti, da tempo sapevamo che N., il figlio di N., all'epoca possedeva 1000 uomini nelle miniere d'argento, uomini che concedeva in affitto a S. il T., il quale corrispondeva un obolo netto al giorno per l'utilizzo di ciascuno. Anche I., poi, possedeva 600 schiavi che erano affittati in questo stesso modo, i quali gli rendevano una mina netta al dì. Ma a che giova raccontare le cose passate? Infatti anche ora sono molti gli uomini così utilizzati nelle miniere d'argento. Come i privati cittadini che possiedono schiavi si garantiscono una rendita costante, così anche lo stato potrebbe procurarsi degli schiavi pubblici, fino a che per ciascun cittadino ve ne siano tre.