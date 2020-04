Per favore, voglio sapere se ho fatto bene, grazie, vi allego frasi.

Salve vorrei sapere la traduzione di queste frasiὉ σατράπης , μανθάνων τὸν Ἀγησίλαον καταφρονοῦντα τῶν τοῦ βασιλέως πραγμάτων καὶ μὴ μέλλοντα ἀπέρχεσθαι ἐκ τῆς Ἀσίας, πέμπει πρὸς αὐτον πρέσβεις πολὺ χρυσίον ἔχοντας, ἳνα εἰς τὴν εἰρήνην αὐτὸν προτρέπωσιν.Dunque:Il satrapo comprendendo che Agesilao non si dava pensiero delle faccende del re e comprendendo che Agesilao non stava per partire dall' Asia , gli invia ambasciatori con molto oro, affinché essi lo esortassero alla pace.Δεῖ ἡμᾶς τὰς τῶν πονηρῶν συνουσίας φεύγειν, ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ ἐκείνων τῆς κακίας κοινωνεῖν δοκῶμεν.Bisogna che noi evitiamo le convivenze dei cattivi, affinché anche noi stessi sembriamo che non prendiamo parte della cattiveria di quelli.Οἱ πολέμιοι λαμβάνουσιν αὐτὸν τὸν βασιλέα καὶ τοὺς στρατιώτας εἰς ταραχὴν παρακαθιᾶσι· τὸ πλῆθος φεύγει καὶ τὸν θάνατον ἐκφεύγει τά ὅπλα ἀφιεν καὶ ἐφ ἱκετείαν τρεπόμενον τῶν διωκόντων.I nemici catturano il re in persona e i soldati vanno in scompiglio; la moltitudine(dei soldati)fugge e evita la morte da parte degli inseguitori deponendo le armi e volgendosi in supplica.Grazie a tutti, fatemi sapere se sono riuscito a farle bene, per le altre no problem, sono autodidatta.A presto!