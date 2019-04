per favore potreste tradurre qst versione

traduzione :

Dopo che gli Spartani hanno bevuto nei pasti in comune, se ne allontanano lontano dalla luce delle fiaccole, per abiturasi a camminare nell'oscurità e di notte con fermezza e senza paura. A loro non è lecito viaggiare all'estero, affinchè non partecipino ad usanze straniere e a stili di vita diseducativi. Hanno un pasto misero, affinchè si abituino a non essere mai sazi. E Licurgo introdusse il bando degli stranieri, affinchè quelli che si infiltrano non siano maestri di una qualche malvagità per i cittadini. Non ascoltano commedie né tragedie, affinché né nella serietà né nello scherzo ascoltino gente che si oppone ( τῶν αντιλεγόντων ) alle leggi. Oltre all'esercizio riguardante la guerra, presso di loro è onorato ( in onore ) l'amore per la musica, affinché l'ardore bellico abbia accordo e armonia con il canto intonato; perciò anche nelle battaglie offrono sacrifici alle Muse, affinchè quelli che combattono ( i combattenti ) effettuino azioni degne di gloria e di ricordo.

