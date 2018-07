Metrica: Oreste - Euripide

Salve,

Per un esame universitario dovrei preparare alcuni passi dell'Oreste di Euripide.

Non ho problemi con commento e traduzione ma avrei bisogno di aiuto per la lettura metrica non avendo molta dimestichezza con il trimetro giambico (che credo essere il metro delle parti in questione).

In mancanza di un testo completo reperibile da qualche parte (che sarebbe assai comodo) mi basterebbero anche i primi dieci versi (con quantità e soprattutto accenti metrici "da leggere" giusto per farmi un'idea del ritmo e poi proseguire da solo.

Grazie mille!