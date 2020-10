correzione versione

ciao, mi servirebbe una mano per questa versione. Io l'ho tradotta così ma non so se sia corretta, me la correggereste per favore?Nella regione dell’Attica c’è Atene. Nell’Attica, tra gli altri demi, conosciamo: castello dell’Attica, Decelia, Pallene, Acarne e Cefisia. L’Attica si protende dal mare alle spiagge e dovunque ha dei porti. L’Attica racchiude molteplici isole, tra le altre Salamina, Elena e Egina. Ad Egina la dea sacra è Afaia.grazie mille