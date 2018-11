Il lupo e la vecchia

Un lupo affamato vagava in cerca di cibo. Giunto in una villa,sentiva un bambino che piangeva e una vecchia che gli diceva: "Smetti di piangere, se no ti darò subito al lupo". Il lupo, credendo che la vecchia parlasse (presente) sul serio, si fermava aspettando per molto tempo. Ma quando giungeva la sera, sente di nuovo la vecchia che vezzeggiava il bambino e gli diceva: "Se il lupo viene qui lo ammazzeremo,figlio caro". Ascoltando ciò, il lupo se ne andava dicendo: "In questa villa, dicono una cosa e ne fanno un'altra". La favola [è] per gli uomini che non hanno le azioni coerenti con le parole.