Completa.Come di (UE) che oggi ha …………… stati.L’UE è un organismo …………….., basato su alcuni princìpi fondamentali: democrazia , partirà fra i sessi, rispetto dei diritti umani La ………………………, composta da 28 commissari, è l’organismo che progetta e propone le iniziative in tutti i campi d’intervento dell’Unione. Il …………… Ha il potere di prendere le decisioni ed è composto da ministri dei vari governi. Il ……………. è l’unica istituzione votata direttamente dai cittadini di tutti gli stati membri della Comunità. Ha il compito di approvare il bilancio.L’ Unione Europea opera in molti settori. La…………….. ha consentito un aumento della produzione e il raggiungimento dell’...................... alimentare. La politica regionale promuove lo sviluppo delle regioni più……………La politica ambientale è una priorità assoluta dell’ UE.. Dal 2002 l’euro è stato adottato in 12 degli allora 15 paesi dell’Unione Europea. Oggi sono 19.I maggiori successi della UE sono la costruzione di una comunità di stati che vivono in…………… tra loro e miglioramento delle……………… dei cittadini europei. Pur essendo la principale potenza economica del mondo, l’UE non riesce a svolgere a livello mondiale un ruolo politico pari al suo peso. Inoltre negli ultimi anni la crisi dei migranti e quella economico finanziaria ha creato una situazione di incertezza e ha fatto crescere i movimenti anti UE.Da inserire: 28 - arretrate - autosufficienza - Commissione Europea - Consiglio dei Ministri Europeo - pace - Parlamento Europeo - Politica agricola comune engen - sopranazionale.Indica l’affermazione corretta:Iniziative dell’Unione Europea hanno avuto come obiettivo o di:a.Aumentare le differenze tra le aree ricche e quelle meno ricche.b.Aumentare il potere dei singoli stati nazionali che ne fanno parte.c.Creare un unico grande mercato in cui merci e persone circolano liberamente.d.Accrescere i controlli alle frontiere per i cittadini dei paesi membri.Indica se le frasi sono vere o false:1.Paesi che fondarono la CECA erano sei, tra cui l’Italia. V o F2.Regno Unito e i Paesi Bassi non hanno adottato euro. V o F3.Paesi dell’Est che fanno parte dell’UE sono quelli più ricchi di tutto il continente. V o F4.La politica regionale ha finanziato soprattutto paesi meno avanzati dell’UE. V o F5.La cittadinanza europea non consente di soggiornare in un altro stato dell’UE. V o F6.La Svizzera fa perte dell’UE. V o FA fianco di ogni termine scrivi la lettera corrispondente alla sua definizione.TERMINI:1.paesi comunisti2. guerra fredda 3.mercato unico4.organismo sopranazionale5.paesi capitalistiDEFINIZIONI:a.Periodo di tensione verificatosi tra il 1945 e il 1989.b.Istituzione che comprende più stati ed è dotata di propri organi.c.liberi circolazioni di merci, servizi, persone e capitali.d.paesi con un’economia controllata dallo Stato e fondata sulla proprietà comune dei beni e dei mezzi di produzione.e.paesi con un’economia gestita in gran parte da privati e un sistema politico basato su più partiti.Scrivi i 28 stati che fanno parte dell’UE e i 19 che adottano l’euro.………………………………………………………………………………………………