1) Secondo gli studiosi, la cultura umana più antica è nata in Europa 2) La tratta degli schiavi è un esempio di deportazione di massa.3) A partire dalla seconda metà dell’Ottocento milioni di europei migrarono verso le Americhe4) Povertà , mancanza di lavoro e fame sono le cause principali che spingono milioni di persone a migrare verso zone del mondo ricche.5) Le condizioni di profughi e rifugiati sono riconosciute ai migranti che lasciano il loro paese in cerca di condizioni economiche più favorevoli.6) Definisci il termine etnia.Vero o Falso