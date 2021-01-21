I DIRITTI DELL'INFANZIA:
1. IN PRESENZA DI QUALI FATTORI SI PU&ograve; PARLARE DI LAVORO MINORILE?
2. QUANDO SI PARLA DI SFRUTTAMENTO MINORILE?
3. QUALI CATEGORIE DI BAMBINI SONO SOLITAMENTE RECLUTATE NEGLI ESERCIZI?
4. PK &egrave; VANTAGGIOSO ARRUOLARE I BAMBINI?
5. IN CHE MODO VENGONO ADDESTRATE LE NUOVE RECLUTE?
6.PK MOLTI BAMBINI SI ARRUPLANO SPONTANEAMENTE?
7. L'ARRUOLAMENTO DI BABY SOLDATO VIOLA DIVERSI DIRITTI DELL'INFANZIA: QUALI?
8. IN CHE MODO LE AUTORIT&agrave; INTERNAZIONALI SONO INTERVENUTE PER CONTRASTARE QUASTA PRATICA?
- Geografia
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I DIRITTI DELL'INFANZIA!! AIUTINOOO...PER STA SERA!! GRZ"!!
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