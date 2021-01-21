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  • I DIRITTI DELL'INFANZIA!! AIUTINOOO...PER STA SERA!! GRZ"!!

Sofi1612007
Sofi1612007 - Habilis - 251 Punti
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I DIRITTI DELL'INFANZIA:

1. IN PRESENZA DI QUALI FATTORI SI PU&amp;ograve; PARLARE DI LAVORO MINORILE?

2. QUANDO SI PARLA DI SFRUTTAMENTO MINORILE?

3. QUALI CATEGORIE DI BAMBINI SONO SOLITAMENTE RECLUTATE NEGLI ESERCIZI?

4. PK &amp;egrave; VANTAGGIOSO ARRUOLARE I BAMBINI?

5. IN CHE MODO VENGONO ADDESTRATE LE NUOVE RECLUTE?

6.PK MOLTI BAMBINI SI ARRUPLANO SPONTANEAMENTE?

7. L'ARRUOLAMENTO DI BABY SOLDATO VIOLA DIVERSI DIRITTI DELL'INFANZIA: QUALI?

8. IN CHE MODO LE AUTORIT&amp;agrave; INTERNAZIONALI SONO INTERVENUTE PER CONTRASTARE QUASTA PRATICA?
5 secondi fa
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