I DIRITTI DELL'INFANZIA!! AIUTINOOO...PER STA SERA!! GRZ"!!

I DIRITTI DELL' INFANZIA 1. IN PRESENZA DI QUALI FATTORI SI PUò PARLARE DI LAVORO MINORILE 2. QUANDO SI PARLA DI SFRUTTAMENTO MINORILE 3. QUALI CATEGORIE DI BAMBINI SONO SOLITAMENTE RECLUTATE NEGLI ESERCIZI 4. PK è VANTAGGIOSO ARRUOLARE I BAMBINI?5. IN CHE MODO VENGONO ADDESTRATE LE NUOVE RECLUTE?6.PK MOLTI BAMBINI SI ARRUPLANO SPONTANEAMENTE?7. L'ARRUOLAMENTO DI BABY SOLDATO VIOLA DIVERSI DIRITTI DELL'INFANZIA: QUALI?8. IN CHE MODO LE AUTORITà INTERNAZIONALI SONO INTERVENUTE PER CONTRASTARE QUASTA PRATICA?