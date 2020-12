Hai bisogno di aiuto per esaminare alcune domande trivia di geografia

Sto facendo alcune domande di geografia per un evento a quiz che stiamo facendo al mio liceo. Amo molto la geografia ed ero un po 'preoccupato che le domande potessero essere troppo difficili, quindi ho cercato di renderle almeno possibili per la maggior parte delle persone. L'evento è per gli studenti in un programma di classi avanzate, quindi dovrebbero essere in grado di gestire alcune domande difficili. Eccoli (e so che non sono tecnicamente domande):Lo Zaire era il nome di questa grande nazione africana fino al 1997.Questo specchio d' acqua dell'Asia centrale si è costantemente ridotto di dimensioni dagli anni '60.Questo territorio insulare, chiamato anche Malvinas, è rivendicato sia dall' Argentina che dal Regno Unito.Questa città, insieme a Sucre, è una delle capitali della Bolivia. È anche la capitale più alta del mondo.Questo parco nazionale della California ospita il punto più basso del Nord America.Fatemi sapere cosa ne pensate!