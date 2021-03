Geografia...nn ho capito.. me lo potete spiegare per favore pk è per oggi

1)Quali ripercussioni ha la scomparsa del Lago Ciad sulla vita delle popolazioni che vi abitano?2)In che modo la migrazione delle popolazioni del Nord causa delle tensioni con quelle che vivono più a sud?3) Ricordi come si chiamano le etnie stanziate del Nord e nel Sud del Paese? Quale rilevante differenza le contraddistingue?4)In quali modi Boko Haram colpisce la popolazione?5)Secondo te, per quale motivo il testo dice che << il terrorismo ha trovato nella desertificazione che avanza il suo terreno fertile>>?Il Lago Ciad sta sparendo. Negli ultimi 50 anni ha perso il 90% della sua superficie e il deserto ha ripreso la sua avanzata, che è stata calcolata in 600 metri ogni anni. Così, a mano a mano che la morsa arida si stringe attorno ai villaggi, scatta l'evacuazione: spesso non c'è altro rimedio che la fuga. Il che vuol dire che si spezza il fragile equilibrio sociale ed economico appeso alla possibilità di un'agricoltura e di una pastorizia di sussistenza. I pastori nigeriani migrano verso sud, dove però trovano i campi coltivati: la cura del bestiame diventa incompatibile con la cura dei raccolti. E siccome entrambe le risorse sono collegate alla sopravvivenza di una popolazione, il conflitto è inevitabile e crudele.Questa tragedia ha anche una chiave di lettura religiosa perché i pastori sono musulmani e i contadini si dividono tra l'antico credo animista e la religione cristiana. Ma parlare di una guerra di religione vuol dire non comprendere la causa che ha scatenato il conflitto, che è legata al cambiamento climatico in atto, alla scarsità di acqua e alle lotte da questa determinante.In questa situazione precaria dal punto di vista ambientale, economico e sociale c'è un'unica struttura che prospera: Boko Haram.Il terrorismo ha trovato nella desertificazione che avanza il suo terreno fertile. è difficile fermarlo senza rimuovere la disperazione che lo alimenta.1)Quali ripercussioni ha la scomparsa del Lago Ciad sulla vita delle popolazioni che vi abitano?2)In che modo la migrazione delle popolazioni del Nord causa delle tensioni con quelle che vivono più a sud?3)Ricordi come si chiamano le etnie stanziate del Nord e nel Sud del Paese? Quale rilevante differenza le contraddistingue?4)In quali modi Boko Haram colpisce la popolazione?5)Secondo te, per quale motivo il testo dice che << il terrorismo ha trovato nella desertificazione che avanza il suo terreno fertile>>?Il Lago Ciad sta sparendo. Negli ultimi 50 anni ha perso il 90% della sua superficie e il deserto ha ripreso la sua avanzata, che è stata calcolata in 600 metri ogni anni. Così, a mano a mano che la morsa arida si stringe attorno ai villaggi, scatta l'evacuazione: spesso non c'è altro rimedio che la fuga. Il che vuol dire che si spezza il fragile equilibrio sociale ed economico appeso alla possibilità di un'agricoltura e di una pastorizia di sussistenza. I pastori nigeriani migrano verso sud, dove però trovano i campi coltivati: la cura del bestiame diventa incompatibile con la cura dei raccolti. E siccome entrambe le risorse sono collegate alla sopravvivenza di una popolazione, il conflitto è inevitabile e crudele.Questa tragedia ha anche una chiave di lettura religiosa perché i pastori sono musulmani e i contadini si dividono tra l'antico credo animista e la religione cristiana. Ma parlare di una guerra di religione vuol dire non comprendere la causa che ha scatenato il conflitto, che è legata al cambiamento climatico in atto, alla scarsità di acqua e alle lotte da questa determinante.In questa situazione precaria dal punto di vista ambientale, economico e sociale c'è un'unica struttura che prospera: Boko Haram.Il terrorismo ha trovato nella desertificazione che avanza il suo terreno fertile. è difficile fermarlo senza rimuovere la disperazione che lo alimenta.