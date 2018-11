Nel mio libro c'è scritto che i processi di evoluzione di una città sono le catastrofi, l'autorganizzazione, biforcazione e autopoiesi. Mi domando, perchè comprende le catastrofi??? In teoria sono disastri. Riporta un esempio, dicendo che se l'università supera un certo numero di usufruitori fornirà servizio alle imprese. Forse catastrofi se non riuscirebbe ad organizzarsi? Perchè considera le catastrofi come processo di sviluppo?