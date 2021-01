Buonasera a tutti, chi mi sa aiutare con queste due domande sulla Globalizzazione La maggior interdipendenza fra i mercati e riconducibile:a) Alla nascita delle organizzazioni economicheb) All'accrescersi delle loro dimensionic) All'aumento dei trasportid) All'elevato livello dei trasporti e delle economie nazionaliLa globalizzazione crea prodotto senza nazionalita e;a) Non e possibile identificare la provenienza di un prodottob) Le multinazionali hanno stabilimenti produttivi in tutto il mondoc) L'assemblaggio di un prodotto finito avviene in fasi successivedistanti tra lorod) Le diverse componenti di un prodotto finito sono fabbricate in paesidiversiPREMIO MIGLIORE RISPOSTA!!!!!!!