Aiuto importante per l'interrogazione di Geografia

ciao ci sono due fiumi chiamati Reno:

- il primo è uno dei fiumi più lunghi d'Europa e nasce nelle Alpi svizzere, nel cantone dei Grigioni (a meno di 100 km da Milano);

- l'altro, il 10° fiume italiano per lunghezza e superficie, nasce in Toscana in provincia di Pistoia (a Prunetta, a 1020 mt di altezza) ed è il più importante fiume dell'Emilia Romagna dopo il Po