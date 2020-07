In rivolta hai 2 opportunità per difendere. Prima di tutto, controlla gli indizi che confermano il tentativo di conquista. Il player (o un suo alleato) ha mai eliminato il tuo esercito? Ci sono molti attacchi in arrivo? Alcuni nemici possono rivoltarti senza aver intenzione di conquistarti, ma solo per tenere occupate le truppe difensive dei tuoi alleati. Se hai una grande polis, rimani sempre un bersaglio appetibile. Se riescono a rivoltarti, preparati per l'arrivo della coloniali dalle 12 alle 24 ore dopo (durante la rivolta rossa). Devi semplicemente difenderti il più possibile. Alza le mura, richiedi supporti, addestra unità difensive, ricerca qualche tecnologia utile in battaglia ecc. Devi vincere con le truppe di terra o con le truppe navali per salvare la polis, anche se la rivolta rossa va avanti (se il nemico è vicino, potrebbe quindi rimandarvi la nave coloniale per un altro tentativo di conquista).

Sei stato conquistato?

Non preoccuparti. Ricominci da capo il mondo, insieme ad altri nuovi player. Inoltre, se fai parte di un'alleanza, puoi decidere di ricominciare vicino ad un tuo alleato!