Un saluto a tutti voi! Oggi siamo orgogliosi di presentarvi BudokaiMt2 un server privato di Metin2, i cui lavori sono durati per oltre 2 anni!Tengo a specificare che è la prima versione di un importante saga.Un lavoro che si pone il traguardo di mutare il modo di concepire i server privati di Metin2 e l' approccio con essi.Insomma, questo server fissa un obiettivo: rivoluzionare questo mondo.Essi, infatti, hanno ormai perso ogni tocco di originalità e personalizzazione.Non sarà un server come tutti gli altri ai quali probabilmente avrete giocato. Questo sarà effettivamente NUOVO.Potrà sembrare una frase fatta, ma, credetemi, non è così: le nostre energie sono state concentrate sull'introduzione di nuovi concettiper rendere la vostra nuova esperienza quanto più originale possibile, senza lasciarvi un senso di "già visto".Se tale premessa ha suscitato in voi curiosità, godetevi la lettura.Se, invece, essa non ha perseguito tale scopo, vi pregherei comunque di continuare a leggere: potreste cambiare idea e rimanere sorpresi.https://puu.sh/DLBrV/7bab7d2b34.jpg