Vous avez passé une journée inoubliable entre copains/copines. Vous avez découvert des jeux et des histoires amusantes. Vous racontez cette journée et vous parlez de vos fous rires et de l’importante de l’amitié. Rédigez une page de votre journal intime.



IDEE....SPUNTI DAI SITII....GRZ!! ENTRO OGGI