Traduzione Su una lapide della transumanza c'è scritto: "Homines ego moneo ni quei diffidat sibi», Préhistoire et antiquité, par L. R. Nougier et al Louis-Henri Parias, Nouvelle Librairie de France, 1959" la interpreta così “travaillez de bon cœur, et vo

Su una lapide della transumanza c'è scritto: "Homines ego moneo ni quei diffidat sibi», Préhistoire et antiquité, par L. R. Nougier et al Louis-Henri Parias, Nouvelle Librairie de France, 1959" la interpreta così “travaillez de bon cœur, et vous serez riches et hereux”, io vorrei una traduzione più letterale, chi può aiutarmi?